Messico:scontro fra narcos in spiaggia vicino Cancun,2 morti

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 05 NOV - Uno scontro armato fra bande di narcotrafficanti vicino a Cancun, in Messico, ha avuto un bilancio ieri di due morti e di un turista leggermente ferito. Lo riferisce la tv Milenio. La sparatoria, ha precisato l'emittente citando il procuratore generale dello Stato di Quintana Roo, è avvenuta a Puerto Morelos, su una spiaggia della Riviera Cancun, nota anche come Bahia Petempich, quando un gruppo di persone sono sbarcate a terra aprendo il fuoco contro due spacciatori di droga che hanno a loro volta sparato. Mentre le bande rivali si affrontavano, sulla spiaggia che ospita hotel cinque stelle come Azul Beach Resort e Hyatt Ziva è avvenuto un fuggi fuggi di turisti che hanno cercato di mettersi in salvo rientrando negli alberghi. La sparatoria si è conclusa con la morte di due spacciatori, mentre gli aggressori sono riusciti a dileguarsi. (ANSA).