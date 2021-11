© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Due navi umanitarie con a bordo oltre 1.000 migranti soccorsi si trovano a sud di Lampedusa. La Ocean Viking di Sos Mediterranee ha salvato 245 persone al largo della Libia nei giorni scorsi. Altri 800 sono sulla Sea Eye 4 di Sea Eye che - insieme alla Rise Above di Mission Lifeline - è intervenuta in aiuto di una serie di imbarcazioni in difficoltà: l'ultima, la notte scorsa, in acque maltesi con 400 a bordo. (ANSA).