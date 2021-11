Operaio cade per malore e si ferisce, soccorso su ponteggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - Un operaio si è ferito a una spalla mentre lavorava su un ponteggio, questa mattina a Fiesole in via Faentina. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'uomo sarebbe stato colto da malore e cadendo si sarebbe ferito a una spalla, rimanendo sulla parte più alta del ponteggio all'altezza del tetto. I pompieri lo hanno recuperato con una barella e portato a terra con un'autoscala, per poi consegnarlo ai sanitari del 118 per le cure del caso. (ANSA).