(ANSA) - BRUXELLES, 04 NOV - Stephane Sejourne, neo presidente del gruppo Renew Europe è in missione in Polonia per "incontrare i leader dell'opposizione al governo ultraconservatore Pis". Lo annuncia su Twitter Sejourne, aggiungendo che "molti polacchi, che non si riconoscono nell'attuale governo, sono attaccati ai valori europei che difendiamo". (ANSA).