Prove generali d'inverno, 35 cm di neve al Brennero

Prove generali d'inverno in Alto Adige, dove nelle scorse ore è caduto fino a mezzo metro di neve, come per esempio a Fontana Bianca in val d'Ultimo. A Fleres si registrano 40 cm e al Brennero 35 cm. Sull'A22 tra Vipiteno ed il Brennero nevica. In direzione nord tra Chiusa ed il Brennero si è formata una coda di mezzi pesanti per traffico intenso. Le precipitazioni sono state meno intense sulle Dolomiti. Nova Ponente si è svegliata con 4 cm di neve.

La giornata inizia con molte nubi e precipitazioni, nevose oltre 800/1200 m di quota. Con il passare delle ore i fenomeni si esauriranno e da ovest arriveranno le schiarite. Le temperature massime non supereranno i 5-10 gradi.