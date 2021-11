Roma: Gualtieri, sulle grandi sfide coinvolgiamo opposizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Ci aspettano tre grandi sfide", Pnrr, Giubileo ed Expo 2030. "Queste sfide richiedono di lavorare in grande spirito di unità". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso del suo intervento in Assemblea Capitolina. "Auspico che su tali temi anche in questa Aula si possa realizzare un coinvolgimento delle forze di minoranza anche con ruoli di responsabilità in organismi che possano supportare l'azione dell'amministrazione", ha annunciato. (ANSA).