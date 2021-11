15enne morto dopo bagno in piscina, titolare indagato

Il titolare e bagnino della piscina di San Prospero (Modena) dove lo scorso 5 giugno il 15enne Adam Douzad è stato trovato privo di sensi in acqua, prima di morire in ospedale, è indagato dalla Procura di Modena con l’ipotesi di omicidio colposo. Secondo la magistratura modenese, infatti, l'uomo si trovava altrove e non a bordo vasca mentre il minorenne affogava in acqua.

Un profilo di negligenza e imprudenza che troverebbe conferma anche nelle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, che sono state visionate dai carabinieri. L’autopsia ha confermato che il decesso di Adam Douzad è avvenuto per annegamento.