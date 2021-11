Australia: rapitore Cleo trasferito in carcere massima sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Terence Darrell Kelly, il 36enne accusato del rapimento della piccola Cleo Smith, è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza a Perth dopo vari tentativi di farsi del male mentre era in stato di fermo. Lo riporta il Guardian. La prossima udienza del processo è prevista a dicembre. Nel frattempo la polizia continua ad indagare sul caso del rapimento e per il momento sembra che Kelly, che non ha alcun rapporto con la famiglia della piccola, abbia agito da solo. (ANSA).