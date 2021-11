Covid: in Puglia un morto e 251 positivi, l'1,23% dei test

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 05 NOV - Sono 251 i nuovi casi positivi al Covid-19 su 20.339 test giornalieri eseguiti in Puglia, con un tasso di positività in salita all'1,23% (ieri 1,06%). Una persona è deceduta. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 106, nella Bat -5, nel Brindisino 23, nel Foggiano 35, in provincia di Lecce 37, nel Tarantino 48, un residente fuori regione, 6 residenti in provincia in via di definizione. Sono 3.227 le persone attualmente positive, 143 quelle ricoverate in area non critica (ieri 146), 20 in terapia intensiva (ieri 17). (ANSA).