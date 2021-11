Dossier Digos Torino a pm, segnalati venti no Green pass

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Manifestazione non autorizzata, istigazione a disobbedire alle leggi, resistenza a pubblico ufficiale. Sono le ipotesi di reato alle quali lavora la procura di Torino in relazione ai cortei No Vax e No Green pass che si sono svolti in città negli ultimi mesi. L'iniziativa è stata presa in seguito all'invio di un corposo dossier da parte della Digos, che secondo quanto si apprende avrebbe anche segnalato i nomi di circa una ventina di persone. Gli episodi rubricati come resistenza a pubblico ufficiale si riferiscono a dei parapiglia con le forze dell'ordine avvenuti in due diverse occasioni a settembre. Con manifestazione non autorizzata si intende una violazione del 'testo unico delle leggi di pubblica sicurezza', che riguarda chi organizza e promuove i cortei (non permessi dalle norme anti Covid) e, sulla carta, anche chi prende la parola nel corso della dimostrazione. (ANSA).