Locatelli come il ministro tedesco: "E' la pandemia dei non vaccinati". E per la terza dose: "E' sicura"

«Il ministro tedesco ha parlato di pandemia dei non vaccinati: ci troviamo in un momento in cui il rischio di sviluppare la patologia grave e fatale è significativamente diverso tra chi è vaccinato e chi non lo è». Lo ha detto il coordinatore del Cts Franco Locatelli, aggiungendo che «abbiamo il 9% in più dei vaccinati rispetto alla Germania, un successo della organizzazione e della sensibilità popolazione italiana».

Figliuolo, picco terze dosi tra dicembre e febbraio

«Ieri abbiamo superato le 110mila terze dosi effettuate. Il picco quotidiano di terze dosi di vaccino somministrate che ci aspettiamo, lo avremo tra dicembre e febbraio. In molte regioni sono stati razionalizzati gli hub, ma questa è una scelta condivisa con noi: non avremo più i picchi della vecchia stagione, non arriveremo mai sopra le 350mila somministrazioni al giorno di picco massimo». Così, in conferenza stampa il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, al centro polifunzionale di Palazzo Chigi.

Speranza, governo decide su emergenza poco prima scadenza

«Sullo stato d’emergenza il governo deciderà nelle giornate immediatamente precedenti alla scadenza. Ciò che è sotto gli occhi di tutti è che i dati ci indicano una crescita della curva epidemica ma il governo valuterà poco prima della scadenza dello stato di emergenza». Così il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Locatelli, la terza dose è sicura

«Terza dose è sicura e io stesso l’ho ricevuta senza problemi» A dirlo nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi con il generale e commissario per l'emergenza Covid Figliuolo, è il coordinatore del Cts Franco Locatelli, presente anche il ministro della Salute Speranza. «Bisogna incrementare la vaccinazione in chi non l’ha fatta ed è importante sottoporsi alla terza dose come protezione» per fragili, anziani e personale medico. «Vanno evitati assembramenti e partecipazione a feste» se non ci sono mascherine e il rischio circolazione virus è importante».