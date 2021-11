Maniero: pena confermata in Cassazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRESCIA, 05 NOV - "Faremo ricorso alla corte di giustizia europea". Lo ha detto l'avvocato Rolando Iorio commentando la sentenza di condanna a quattro anni confermata ieri dalla Cassazione nei confronti dell'ex boss del Brenta Felice Maniero. Maniero era stato arrestato nell'ottobre del 2019 a Brescia, dove viveva con un'identità segreta, per maltrattamenti nei confronti della storica compagna Marta Bisello. Ammettendo in parte alcuni episodi di maltrattamenti Maniero, ha sempre spiegato che la relazione era finita per motivi economici. "Finiti i soldi, finito amore", ha sempre detto in aula Maniero, attualmente detenuto a Pescara. (ANSA).