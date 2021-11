Proteste a Napoli, in piazza operai Whirlpool e disoccupati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 05 NOV - Sono circa 500 i manifestanti, tra disoccupati organizzati e sigle sindacali, che si sono radunati all'ingresso della prefettura di Napoli dove è in corso un tavolo tecnico sulla crisi industriale per il lavoro alla presenza del ministro del Lavoro Andrea Orlando e del sindaco Gaetano Manfredi. Scandiscono slogan per il lavoro. e hanno acceso qualche fumogeno colorato. Alle poche decine di manifestanti Whirlpool che erano presenti e attendevano l'esito del tavolo, si sono aggiunte alcune centinaia di disoccupati organizzati aderenti alle sigle Banchi nuovi e 7 novembre che al loro arrivo in piazza del Plebiscito hanno costretto il cordone di polizia che transennava la strada ad indietreggiare fino a guadagnare l'ingresso della prefettura, dove si sono fermati. Qualche momento di tensione nel confronto con le forze dell'ordine, con un paio di ombrelli che sono volati all'indirizzo dei poliziotti ma nulla più di questo. (ANSA).