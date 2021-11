Trovato morto anziano scomparso ieri nel Piceno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ACQUASANTA TERME, 05 NOV - E' stato ritrovato morto nel pomeriggio l'uomo di 87 anni di cui ieri era stata denunciata la scomparsa ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Ascoli, i carabinieri e vigili del Fuoco lo hanno cercato per tutta la notte e per la giornata di oggi anche con l'ausilio dei cani molecolari e il supporto di un elicottero dell'Aeronautica Militare, dotato di termoscanner e visori notturni. Il cadavere, che non presenta segni di violenza, è stato rinvenuto in località Cagnano frazione a monte di Acquasanta. Le operazioni di recupero della salma si sono concluse poco fa, presenti sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118. (ANSA).