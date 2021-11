© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 05 NOV - Una persona che ha viaggiato con Joe Biden in Europa è risultata positiva al Covid mentre era in Scozia, dove è rimasta per la quarantena. Lo afferma la Casa Bianca secondo quanto riportato dai media americani. La persona non avrebbe avuto stretti contatti con Biden. Il presidente Joe Biden è risultato negativo al test per il Covid martedì. (ANSA).