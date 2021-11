Vaccini: E-R, da lunedì anti-influenzale si farà in farmacia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 05 NOV - Persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni non ancora compiuti, senza patologie, che non rientrano nelle categorie degli aventi diritto e che hanno l'assistenza sanitaria in Emilia-Romagna. È questo il target della popolazione che da lunedì 8 novembre potrà farsi vaccinare contro l'influenza nelle farmacie aderenti all'accordo con la Regione Emilia-Romagna. La farmacia erogherà la prestazione a spese del cittadino che ne fa richiesta. Il costo sarà di circa 24,50 euro. "I cittadini che non hanno patologie - ha spiegato l'assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini - potranno dunque accedere alla prestazione sanitaria di somministrazione del vaccino antinfluenzale in farmacia. Un servizio davvero prezioso. Voglio anche ricordare che sul nostro territorio le farmacie non solo vaccinano, ma registrano anche l'avvenuta somministrazione nell'anagrafe vaccinale", ha concluso Donini. (ANSA).