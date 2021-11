Vaccini: scritte no vax su muri cimitero nel Foggiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 05 NOV - "Governo nazista" ed ancora "i vaccini uccidono" e "medici con scudo penale, uguale patente per omicidio colposo". Sono le scritte no vax comparse questa mattina sui muri perimetrali del cimitero di San Giovanni Rotondo (Foggia) paese caro a San Pio. In basso alle scritte anche una sorta di firma "vivi". Dal comune foggiano fanno sapere che "si sta già provvedendo alla rimozione delle scritte". "Hanno imbrattato un luogo rappresentazione da sempre del dolore e della sofferenza anche dei nostri concittadini morti per Covid - ha commentato il primo cittadino Michele Crisetti -. E' un'offesa anche per tutti gli operatori sanitari" e per "la memoria di San Giovanni Rotondo". Intanto procede spedita la campagna vaccinale a San Giovanni Rotondo: "siamo già a quota 20 mila persone, su una popolazione complessiva di 27mila abitanti che hanno ricevuto la seconda dose - afferma Crisetti -. Adesso stiamo partendo anche con le terze dosi di vaccino anticovid", conclude. Un episodio analogo si era già verificato a San Nicandro Garganico (Foggia) lo scorso 27 ottobre. Anche in quella circostanza comparirono scritte no vax sui muri del cimitero. (ANSA).