Australia: nuotatore disperso dopo attacco squalo

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Un uomo che questa mattina nuotava nelle acque della spiaggia di Port Beach a North Fremantle, nello Stato dell'Australia Occidentale, è stato attaccato da uno squalo ed è ritenuto disperso: lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riporta la Cnn. Proseguono in queste ore le ricerche dell'uomo, sulla cinquantina, che secondo la polizia spesso nuotava in quella zona. Nel frattempo, le autorità di Fremantle e della vicina città di Cottesloe hanno chiuso le spiagge limitrofe per 24 ore. Secondo i media locali un gruppo di ragazzi ha assistito all'attacco e ha cercato invano di aiutare la vittima prima di avvertire il pubblico che in quel momento si trovava in acqua di mettersi in salvo. Un paio di mesi fa un ragazzo sulla ventina è morto in Australia dopo essere stato morso da uno squalo. Nel 2019 il Paese ha registrato il secondo livello più alto di attacchi di squali contro esseri umani dopo gli Stati Uniti. (ANSA).