Covid: Iran, riaperte le scuole superiori dopo 20 mesi

(ANSA) - TEHERAN, 06 NOV - Dopo 20 mesi di didattica a distanza per l'emergenza Covid-19, le scuole superiori hanno riaperto oggi nei centri urbani dell'Iran. Lo annuncia il ministero dell'Educazione di Teheran, citato dall'Isna, aggiungendo che gli alunni degli istituti primari e secondari torneranno invece in presenza dal 22 novembre. Nelle aree rurali della Repubblica islamica, meno densamente popolate, le scuole avevano già riaperto il 23 settembre. Secondo i dati ufficiali forniti dall'Iran, circa un quarto degli studenti di età compresa tra 12 e 18 anni, che sono in tutto 1,57 milioni, risulta già immunizzata, mentre l'85% ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Al momento, 33 città iraniane sono classificate a rischio molto alto per il Covid, 95 a rischio alto, 220 a rischio medio e 100 a rischio basso. Nelle ultime 24 ore, le autorità di Teheran hanno registrato 6.803 casi e 120 vittime. (ANSA).