Esplode un'autocisterna in Sierra Leone, almeno 99 morti

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Almeno 99 persone sono morte in seguito all'esplosione avvenuta la scorsa notte a Freetown, capitale della Sierra Leone, provocata dallo scontro tra un'autocisterna piena di carburante e un tir in una stazione di servizio. I feriti ricoverati in ospedale sono un centinaio. l rogo che si è scatenato dopo l'esplosione si è propagato in tutto il quartiere circostante, provocando vittime nelle auto vicine e in diverse strade adiacenti. Secondo la ricostruzione di un soccorritore, la maggior parte delle vittime sarebbero venditori ambulanti e motociclisti rimasti uccisi mentre cercavano di recuperare del carburante fuoriuscito dall'autocisterna. (ANSA).