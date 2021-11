© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 06 NOV - Il dipartimento di Stato americano ha ordinato al personale diplomatico non essenziale di lasciare l'Etiopia, Paese che rischia di essere travolto da una guerra civile. Vista l'escalation delle violenze i membri dello staff dell'ambasciata e delle altre sedi diplomatiche Usa sono invitati a tornare in patria insieme ai propri familiari, anche per il rischio di una penuria di generi alimentari e di prima necessità. (ANSA).