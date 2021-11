Francia: presidenziali, Hidalgo fa campagna a casa Hollande

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 06 NOV - "Venire qui significa già vincere": così l'ex presidente socialista francese, François Hollande, ha accolto oggi a Tulle, nel suo feudo della regione Corrèze, la candidata del PS Anne Hidalgo, arrivata in città per fare campagna elettorale in vista delle presidenziali di aprile. "E' per questo che sono qui", le ha risposto la sindaca di Parigi, sempre ai minimi nei sondaggi (attorno al 5%). Hollande ha garantito il suo "sostegno" alla Hidalgo, per un "passaggio di testimone", ricordando che avere sondaggi così bassi a qualche mese dalle urne "è un buon segno". Lui stesso, ha ricordato, non era per nulla favorito prima di finire all'Eliseo nel 2012. Per Hollande, è "molto diverso" essere sullo spazio mediatico a 7 mesi dalle elezioni ed essere in corsa: "i francesi non sono ancora al momento delle scelte, per il momento osservano - ha detto con riferimento all'uomo nuovo dell'estrema destra Eric Zemmour - e sono sufficientemente maturi e coscienti della posta in gioco per non mettersi nella prospettiva" di eleggere un candidato populista". Ha però sottolineato di considerare "inquietanti" i "temi utilizzati, le frasi pronunciate e le provocazioni lanciate" nella campagna elettorale. Un consiglio per la Hidalgo? "Creare la forza - ha detto Hollande - che consentirà ai francesi di poter dare prospettiva all'alternanza". (ANSA).