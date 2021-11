Gb: Major torna a attaccare BoJo, governo politicamente corrotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 06 NOV - Un governo "forse politicamente corrotto". John Major, vecchio ex premier britannico dopo Margaret Thatcher, torna ad attaccare Boris Johnson, suo odierno successore a Downing Street e alla guida del Partito Conservatore: un successore che non ha mai apprezzato (ricambiato), ma contro il quale alza ora i toni della polemica a livelli senza precedenti da parte di un ex, denunciandone le ultime azioni come "vergognose". Intervistato dalla Bbc e da altri media, sir John, 78 anni, ha preso di mira stavolta l'attuale primo ministro sia sulla gestione della Brexit - di cui BoJo è stato un alfiere e che Major ha sempre avversato fin dalla campagna pro Remain al referendum del 2016 -, sia sullo scandalo innescato in questi giorni dalla vicenda di Owen Paterson: ex ministro Tory dimessosi da deputato dopo che la maggioranza lo aveva salvato, con un emendamento senza precedenti avallato dal governo, dalla sospensione di 30 giorni dai lavori della Camera dei Comuni inflittagli in seguito a un caso di presunte consulenze d'oro dall'authority disciplinare di Westminster, il Parliamentary Commissioner for Standards; salvo dover fare marcia indietro il giorno successivo sotto una bufera di polemiche: "è stato peggio di un errore, è stata una ferita enormemente dannosa" al Parlamento, ha tuonato Major. Quanto alla Brexit, ha bollato come "stupida" e pericolosa per la stessa stabilità della nazione l'ipotesi che il gabinetto Johnson possa denunciare il protocollo sull'Irlanda del Nord da esso stesso sottoscritto con Bruxelles. (ANSA).