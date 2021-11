Maltempo: freddo e neve a Pechino e nel nordest del Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 07 NOV - La neve è comparsa a Pechino e nel nordest della Cina con l'inconsueto calo delle temperature di almeno 10 gradi rispetto alla media stagionale, fino a scivolare sotto lo zero: nella capitale, un manto bianco si è depositato in serata abbattendo il pesante smog e la concentrazione di particelle sottili PM2.5, crollata a quota 17 da oltre 200 del mattino. L'inizio anticipato della neve invernale, ha riferito la China Meteorological Administration (Cma), dovrebbe continuare fino a domani mattina. In base ai dati meteo raccolti in modo omogeneo dal 1961, la prima nevicata a Pechino attesa a fine novembre, mentre la prima data finora registrata è del 31 ottobre del 1987 e l'ultima dell'11 febbraio del 1984. Negli ultimi anni, c'è stata una tendenza al riscaldamento e all'umidificazione nel nord della Cina con la creazione di abbondante vapore acqueo che è tra le ragioni delle prime nevicate a Pechino e, in generale, dell'aumento di pioggia e neve, secondo China Environment News. Oltre alla capitale, l'ondata di maltempo sta interessando aree della Mongolia Interna, Shanxi, Hebei, Tianjin, Liaoning, Shaanxi e Henan, secondo le previsioni del National Meteorological Center, secondo cui sono possibili anche 20 centimetri di neve in alcune zone. (ANSA).