Maltempo: piogge creano frane e smottamenti in Gallura

(ANSA) - OLBIA, 06 NOV - L'allarme maltempo in Gallura resta alto dopo le intense piogge che si sono abbattute nella sera di ieri e per tutta la notte sul nord est Sardegna creando allagamenti e preoccupazione e danni soprattutto a Porto Rotondo, Arzachena e nella frazione di Cannigione. I Vigili del fuoco, che nella notte hanno salvato sei persone, due coniugi bloccati nella loro villetta a Porto Rotondo, e sei automobilisti intrappolati nelle strade allagate, continuano nelle operazioni di messa in sicurezza svuotando case, cantine, e negozi invasi dall'acqua. Numerosi gli interventi anche nella rete viaria a causa di piccole frane e smottamenti, come quello lungo la strada provinciale 73, nel tratto compreso fra Portisco e Cala dei Sardi, dove la viabilità è stata ripristinata in mattinata. Particolarmente colpito il territorio di Arzachena e delle frazioni Cannigione e Abbiadori dove l'acqua nelle case ha raggiunto anche il metro e mezzo di altezza. Chiuso il sottopasso pedonale che porta all'area archeologica del nuraghe Albucciu ad Arzachena a causa dell'acqua alta circa 3 metri e verifiche su frane e smottamenti causati dallo straripamento di alcuni torrenti nelle strade vicinali nei pressi della SP59 tra il bivio per San Pantaleo e la località Santa Teresina. Ad Olbia le squadre sono altresì impegnate tra Marinella e Porto Rotondo. (ANSA).