Arrestato un 21enne per il pestaggio fuori dalla discoteca

(ANSA) - BRESCIA, 07 NOV - È stato arrestato il presunto responsabile del brutale pestaggio ai danni di un trentaduenne, avvenuto all'alba di questa mattina all'esterno della discoteca Number One a Cortefranca, nel Bresciano, dopo un incidente stradale. In manette è finito un ragazzo di 22 anni, residente a Bergamo con precedenti per rissa. Alla vista degli uomini della squadra mobile della Questura di Brescia il giovane avrebbe tentato di scappare. È stato arrestato e portato in carcere a Bergamo. È accusato di tentato omicidio. (ANSA).