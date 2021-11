Covid: Serbia, a Vucic terza dose vaccino cinese Sinopharm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - BELGRADO, 07 NOV - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi la terza dose di vaccino anticovid. Al centro vaccinale della Fiera campionaria di Belgrado, a Vucic è stato somministrato lo stesso vaccino cinese Sinopharm delle prime due dosi, ricevute il 6 e 27 aprile scorso. Parlando ai giornalisti, il presidente ha rinnovato l'appello alla popolazione a vaccinarsi, unico modo efficace per combattere la pandemia che in Serbia al pari degli altri Paesi dei Balcani è in forte ripresa. Solo il 55% circa della popolazione adulta ha completato finora il ciclo vaccinale in Serbia, Paese che la scorsa primavera aveva fatto registrare un inizio molto promettente della campagna di vaccinazioni. Con il cinese Sinopharm in Bosnia vengono somministrati anche Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer-BioNtech e Moderna. Il Paese ha già avviato la produzione del vaccino russo Sputnik V, e ha in programma ugualmente la produzione del vaccino cinese Sinopharm. (ANSAmed).