(ANSA) - TRIESTE, 07 NOV - E' di 18 persone denunciate e di altre sei nei cui confronti sono stati emessi fogli di via obbligatori il bilancio fino a questo momento dei provvedimenti adottati dalla Questura di Trieste per la manifestazione No Green pass di ieri e degli scontri che si sono verificati. Lo rende noto la stessa Questura. (ANSA).