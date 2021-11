Libia: elezioni, annunciata apertura deposito candidature

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TUNISI, 07 NOV - Il presidente dell'Alta commissione elettorale libica (Hnec), Emad El-Sayeh, ha annunciato in una conferenza stampa l'avvio del processo elettorale con il deposito delle candidature alle elezioni presidenziali e parlamentari, a partire da domani. Secondo il media libico Al-Wasat, El-Sayeh ha spiegato che il termine per il deposito delle candidature per le presidenziali è il 22 novembre, mentre per le elezioni legislative il 7 dicembre. Secondo la stessa fonte il presidente dell'Alta commissione elettorale ha anche affermato che la Commissione da lui presieduta ha ricevuto, dalla Camera dei rappresentanti (Hor) di Tobruk, tutti gli emendamenti tecnici relativi alle leggi sulle elezioni parlamentari e presidenziali previste per il 24 dicembre, precisando che questi "emendamenti consentono alla Commissione di attuare i due processi elettorali senza contestare le misure della loro esecuzione". (ANSA).