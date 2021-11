Olanda, ricoveri salgono a 1.490, record da 27 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 07 NOV - Il numero di pazienti con coronavirus negli ospedali olandesi è aumentato ulteriormente oggi, arrivando a 1.490. Lo scrive il quotidiano nazionale De Telegraaf, precisando che sono 91 in più rispetto a sabato e che si tratta del numero più alto dal 27 maggio, quando furono ricoverate 1512 persone. Un altro quotidiano, Volkskrant, conferma che la pressione negli ospedali olandesi sta aumentando ulteriormente e che i ricoveri sono aumentati del 33 per cento in sette giorni. Nell'ultima settimana, sono stati ricoverati una media di 192 pazienti con coronavirus al giorno, 25 dei quali in terapia intensiva, aggiunge Volkskrant. La scorsa settimana erano 144 al giorno. La maggior parte dei pazienti con il coronavirus non è vaccinata. (ANSA).