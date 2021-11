Parte bonus terme, da domani le prenotazioni

ANSA) - ROMA, 07 NOV - Al via da domani 8 novembre alle 12 le prenotazioni per il bonus terme, che i cittadini potranno prenotare direttamente presso le strutture termali accreditate.

L’elenco delle Terme che aderiscono all’iniziativa è in continuo aggiornamento sul sito bonusterme.invitalia.it Il bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. E' individuale, non cedibile e svincolato dall’acquisto di ulteriori servizi.

Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus e avrà 60 giorni di tempo dalla data di emissione per iniziare i trattamenti. Le risorse a disposizione per la misura agevolativa sono però limitate e sono pari a 53 milioni di euro.

«I 53 milioni di euro stanziati per una spesa massima di 200 euro, appaiono del tutto insufficienti, perchè se si acquisteranno pacchetti e servizi fino ad arrivare al tetto massimo di 200 euro avremo solo 265mila fortunati che potranno beneficiare dell’incentivo» afferma il Codacons che lamenta che il «bonus» spetti a tutti «indipendentemente dal reddito e senza alcun limite legato all’Isee». Il bonus piace invece alle aziende del settore.

«Il bonus è stata una grande idea per avvicinare gli Italiani alle terme» sottolinea Massimo Caputi, presidente di Federterme. La Toscana sembra essere la Regione che ha saputo approfittare di più dell’iniziativa. Infatti su 400mila richieste di bonus terme attivate in tutta Italia, circa 100mila ad oggi riguardano strutture della Toscana.

Il voucher sarà attivo e spendibile dall’8 novembre ma già da alcuni giorni essere richiesto: per farlo i cittadini interessati devono solo scegliere dove e poi rivolgersi direttamente alla struttura, anche online. (ANSA).

