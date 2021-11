Sala, ieri momenti preoccupanti ma niente contromanifestazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "Bisogna trovare le formule per cui la politica, senza se e senza ma, dica da che parte vuol stare. La politica dovrebbe cercare di essere ancor più coesa, perché se c'è il minimo distinguo, non si riesce a fare granché dal nostro punto di vista". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Forum Elle Active, in corso di svolgimento nell'Aula Magna dell'Università Cattolica del capoluogo lombardo, commentando l'ennesimo sabato di disagi e traffico provocati dalla manifestazione 'no green pass'. "Sono contrario a una contro manifestazione perché in questo momento ci mancherebbe solo che si creino incidenti tra due fazioni, però ieri ci sono stati momenti preoccupanti" ha aggiunto. (ANSA).