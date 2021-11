Sierra Leone: presidente, esplosione ci serva da lezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FREETOWN, 07 NOV - Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha fatto appello alla popolazione del suo Paese affinché tragga una "lezione" dalla tragica esplosione dell'autocisterna, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato nella capitale Freetown, che ha provocato almeno 99 vittime e un centinaio di feriti. "Come comunità, uniamoci e impariamo la lezione, perché non accada mai più", ha detto Bio, assicurando che "la polizia, l'esercito e il personale sanitario recupereranno tutti i corpi in cattive condizioni per vedere come poter garantire una degna sepoltura". Il presidente della Sierra Leone ha fatto sapere di aver accorciato il viaggio a Glasgow per la Cop26 e di aver annullato la visita ad Accra, in Ghana, per il summit straordinario della Comunità economica degli Stati dell'africa occidentale (Cedeao). (ANSA).