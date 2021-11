Agente immobiliare di via Monte Napoleone narcotizza coppia e abusa della donna

I Carabinieri di Corsico (Milano) hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano nei confronti di un 48enne, residente nell’hinterland sud-ovest milanese, agente immobiliare con sede nella nota via Montenapoleone di Milano. Le indagini sono state avviate dalla denuncia presentata lo scorso 4 ottobre presso un Comando Stazione dei Carabinieri, da una giovane coppia che aveva riferito ai militari che la mattinata del 2 ottobre, dopo aver consumato un drink nel corso di un appuntamento di lavoro con l’agente immobiliare, finalizzato alla compravendita di un box, aveva accusato un malore con forte stato di alterazione psico-fisica. Nella circostanza, la coppia aveva portato a questo appuntamento di lavoro la figlia di pochi mesi. La perquisizione domiciliare eseguita, dopo qualche giorno, presso l'abitazione dell’indagato, aveva peraltro permesso di rinvenire tracce del medicinale "Lormetazepam", ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine, col quale la coppia era stata narcotizzata.

