Cop26: attacco a villaggio amazzonico durante il vertice

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Un attacco armato alla comunità amazzonica dello Stato brasiliano del Parà (nord) è stato sferrato proprio mentre la rappresentante del territorio si trovava alla Cop26 di Glasgow sui cambiamenti climatici. Lo ha riferito al Guardian la stessa delegata, Claudelice dos Santos, precisando che la terra stava per essere restituita alla comunità. Dos Santos, nominata per il premio Sakharov 2019, ha detto di essere stata avvisata telefonicamente, mentre si trovava al vertice, del fatto che una trentina di mezzi erano arrivati ;;al campo di São Vinicius presso la fattoria Tinelli a Nova Ixipuna, che ospita circa 80 famiglie, verso le 15 del 3 novembre scorso. Testimoni hanno raccontato di tende incendiate e un fuggi fuggi generale. A quelli che non sono riusciti a fuggire sarebbe stato infilato un cappuccio in testa. Costretti a salire su un camion, sarebbero stati picchiati, altri sono stati gettati a terra, gli anziani legati ai formicai. La polizia del Comune di Marabá ha detto che sull'episodio è stata aperta un'indagine. Il sindacato dei lavoratori ha trasportato alcuni dei feriti in ospedale, ma non è chiaro quante persone abbiano riportato conseguenze. "Questa disputa va avanti da decenni - ha detto Dos Santos -, ma stava per essere risolta e ai residenti era stato assicurato che non ci sarebbero state più violenze". L'attacco, ha proseguito, è seguito a una serie di vessazioni da parte di allevatori locali contro la comunità di São Vinicius, formata da agricoltori di sussistenza. "La polizia e le autorità locali sono a conoscenza delle minacce ma non hanno fatto nulla per proteggere la comunità", ha accusato la delegata. Alla Cop26 più di 120 Paesi che coprono oltre il 90% delle foreste hanno sottoscritto un impegno sulla deforestazione, impegnandosi a lavorare per fermare e invertire la perdita di foreste e il degrado del suolo entro il 2030. Il Brasile è stato tra i firmatari. (ANSA).