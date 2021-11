Dona di SLAncio, raccolti 102.500 euro per famiglie

«Afferra la stretta di qualcuno che ti aiuterà, e poi utilizzala per aiutare qualcun altro». Il motto di Dona di SLAncio si è rivelato più che mai autentico in occasione della raccolta fondi ideata da Paolo Delporto insieme ai fratelli Pietro e Giovanni e all’amico Andrea Devicenzi, atleta paralimpico pluripremiato.

L’iniziativa, lanciata lo scorso 29 settembre, ha visto Andrea Devicenzi e Pietro Delporto percorrere i 500 km da Parma ad Assisi in bicicletta in 5 giorni. Insieme a loro, a condividere l'avventura dal primo all’ultimo chilometro, gli amici Ilaria Belli, Alessandro Ferraguti, Valerio Soncini e Filippo Vender. E sono molto più numerosi gli amici che hanno partecipato affiancando il gruppo lungo il tragitto per una o più tappe, o anche solo per pedalare insieme qualche chilometro.

«Sono profondamente grato, abbiamo raggiunto insieme un traguardo davvero importante - ha detto Paolo Delporto - siamo partiti con grande entusiasmo e quindi aspettative alte, ma sinceramente non pensavo che saremmo arrivati a raccogliere una cifra del genere, 102.500 Euro, in così breve tempo. La mia più grande soddisfazione oggi è quella di poter essere d’aiuto. Stiamo già lavorando per supportare alcune famiglie che si trovano particolarmente in difficoltà nell’affrontare tutto ciò che consegue a una diagnosi di SLA».

La Parma - Assisi in bicicletta, è stato solo il primo passo di Dona di SLAncio: in programma ci sono già diverse iniziative, a partire dal pranzo «100 x 100» che si terrà domenica 5 dicembre al Ristorante Cantone. Grazie alla generosità di Francesca e Gianni Migliozzi, proprietari e chef dello storico ristorante di Strada degli Argini, che offriranno il pranzo, le quote di partecipazione(100 Euro per 100 persone, appunto) verranno integralmente devolute al progetto. Ad Aprile 2022, si terrà poi una dieci chilometri di corsa al Campus di Parma: ci si aspetta il coinvolgimento di moltissime persone, nello spirito dello sport, dell’inclusività e della solidarietà già ampiamente dimostrato in occasione della Parma Assisi.