Manfredi, Whirlpool crisi più famosa ma c'è tanta precarietà

(ANSA) - NAPOLI, 08 NOV - ''Whirlpool è la crisi più famosa ma c'è tanta gente che ha perso il lavoro, ci sono tante persone che vivono situazioni di precarietà molto difficile''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del libro 'Giancarlo Siani. Il lavoro. Cronache del Novecento industriale (1980-1985)' a cura di Isaia Sales ed edito da Iod nell'ambito della collana 'Cronisti Scalzi'. Il sindaco ha sottolineato: 'Se noi non riusciamo a dare una prospettiva concreta di futuro a queste persone non possiamo creare una società più giusta e neanche combattere la camorra. Le due cose - ha aggiunto - si legano tra loro perché spesso nella marginalità, nelle difficoltà lavorative si nasconde anche la strada per cui le organizzazioni criminali penetrano''. (ANSA).