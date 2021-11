Migranti: ancora uno sbarco nel Crotonese, arrivati in 59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CROTONE, 08 NOV - Cinquantanove migranti sono sbarcati la notte scorsa nel porto di Crotone a poche ore di distanza da un episodio analogo che ha visto approdare altri 53 profughi in località Capocolonna. I migranti, sono tutti provenienti da Iran, Iraq e Afghanistan sono stati soccorsi e momentaneamente sistemati, per il periodo di isolamento fiduciario, nei locali del Regional Hub Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto in attesa di essere smistati secondo quanto prevedono le disposizioni del Ministero dell'Interno in altri centri di accoglienza in tutta l'Italia. Il dispositivo di accoglienza vede impegnate Polizia di Stato, Croce rossa Italiana, Suem 118. Si tratta del 58esimo sbarco avvenuto sulla costa crotonese dall'inizio dell'anno, un numero superiore al doppio degli eventi analoghi registrati lo scorso anno. Quello della notte scorsa è il settimo sbarco avvenuto nella zona compresa tra Isola Capo Rizzuto e Crotone dal 2 novembre scorso. Il totale degli arrivi negli ultimi due sbarchi è di 112 migranti. (ANSA).