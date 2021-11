Minacce di morte con lapide a sindaco del Milanese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Al sindaco di Cinisello Balsamo (Milano), Giacomo Ghilardi, è arrivata una lapide con minacce di morte. O meglio, la lapide con scritto 'sindaco ammazzati' è stata ritrovata accanto a una pista ciclabile. Lo ha spiegato lui stesso su Facebook annunciando di aver fatto denuncia e allegando la foto del "cartello con minacce, con tanto di disegno di impiccagione, con alcuni simboli piuttosto pesanti riconducibili a periodi bui della storia del nostro Paese e, infine, con un 'italiano' ricco di errori". Il sindaco più volte ha domandato lo sgombero degli abusivi dalle case popolari dell'Aler. "In questi anni - ha scritto Ghilardi - non è la prima volta che ricevo un atto di violenza di questo genere, risultato dell'istigazione all'odio fomentato anche attraverso i social. Vado avanti a testa alta, non intimorito da alcunché e da nessuno, perché forte degli unici scopi che animano il mio operare: la legalità e il bene di Cinisello Balsamo e dei miei concittadini". Al sindaco è giunta la solidarietà del leader della Lega Matteo Salvini, del parlamentare Fabrizio Cecchetti e del Pd locale. (ANSA).