Minaccia la moglie vaccinata, denunciato marito no vax

Piuttosto che vaccinarsi contro il Covid era pronto a licenziarsi. E voleva costringere la moglie a fare lo stesso, «altrimenti non esci più di casa», l’ha minacciata più volte. Il marito 'No Vax' è stato denunciato dalla polizia intervenuta in un appartamento del quartiere Mirafiori, nella periferia di Torino. Maltrattamenti in famiglia, l’accusa nei suoi confronti per le minacce e gli insulti alla moglie, la cui unica colpa era stata quella di vaccinarsi. E di voler fare lo stesso con il figlio.



A far scattare l’intervento degli agenti delle Volanti è stata una segnalazione al numero d’emergenza dei vicini di casa. Ai poliziotti, arrivati nello stabile indicato, è bastato seguire le urla provenienti dall’alloggio. In casa, oltre alla coppia, c'era anche il figlio adolescente; sul pavimento, danneggiati, due decoder digitali, scagliati in terra dall’uomo in collera.

Agli agenti la donna ha raccontato le minacce, gli insulti, le continue aggressioni verbali che era costretta a subire perchè, a differenza del marito, aveva scelto di vaccinarsi. Un litigio dietro l’altro fino a quello in cui l’uomo le ha annunciato l’intenzione di vaccinarsi per evitare «il supplizio" del tampone, visto che di farsi immunizzare non aveva nessuna intenzione e sul lavoro è obbligatorio il Green pass. «Licenziati anche tu e cambiamo vita», aveva cercato di convincere la donna con una violenza crescente.



«Se non lasci subito il lavoro anche tu, qui finisce male": sono state queste parole a convincere la donna a chiedere di andarsene al marito, che ha iniziato a spaccare tutto quello che gli capitava tra le mani. «Licenziati subito ti ho detto, altrimenti brucio tutto», ha gridato e, per dimostrare che non stava scherzando, ha impugnato il decoder della televisione e lo ha scagliato contro il pavimento. Un secondo è andato in frantumi quando la moglie ha continuato a non voler inviare il messaggio in cui comunicava al suo titolare di volersi licenziare. La situazione si è calmata solo dopo l’intervento degli agenti di polizia. Per il marito No Vax, oltre alla denuncia, è stato disposto l’allontanamento d’urgenza da quella casa.