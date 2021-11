Precipita da impalcatura, muore operaio a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Tragedia sul lavoro al centro di Roma. E' accaduto in piazzale Gregorio VII, in zona San Pietro. Dalle prime informazioni, sembra che un operaio che lavorava su un'impalcatura esterna a un palazzo all'altezza del secondo piano è precipitato giù. Sul posto 118 e polizia. La vittima, un cittadino romeno di 41 anni è deceduto sul colpo.Una prima informativa sulla morte dell'operaio è attesa in Procura. I magistrati, dopo l'arrivo dell'incartamento da parte della polizia, procederanno all'apertura di un fascicolo di indagine per il reato di omicidio colposo. Il fatto è avvenuto questa mattina in piazzale Gregorio VII, in zona San Pietro. L'operaio, in base alle prime informazioni, stava lavorando su un'impalcatura esterna a un palazzo all'altezza del secondo piano quando è precipitato morendo sul colpo. (ANSA).