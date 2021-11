Cop26: Kerry, possibile un accordo sugli scambi di emissioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - L'inviato degli Stati Uniti per il clima John Kerry, ha affermato, in una intervista all'agenzia Bloomberg, di ritenere che i negoziati alla Cop26 produrranno un accordo su un sistema di scambio delle emissioni, una meta che rappresenterebbe una grande vittoria dopo oltre sei anni di sforzi vani. "Credo che si farà" ha detto in una intervista con il caporedattore di Bloomberg John Micklethwait a Glasgow, aggiungendo che si stava "sbilanciando". Raggiungere un accordo sulle regole per lo scambio di emissioni segnerebbe un punto di svolta per la diplomazia climatica, garantendo trasparenza e rigore nelle compensazioni, e aiuterebbe i Paesi e le aziende a ridurre le emissioni. Finora i colloqui di Glasgow sono avanzati con fatica. Kerry ha minimizzato le aspettative di un nuovo impegno globale sul clima, mentre i negoziatori iniziano a redigere le conclusioni del vertice che si chiude in settimana. "Se parliamo di una lista dei desideri, certo che vorrei vedere qualcosa di più", ha detto a un evento di Bloomberg Green. "Ma dobbiamo fare i conti con la realtà", ha aggiunto. (ANSA).