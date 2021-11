Covid: allarme Oms, mancano le siringhe per il 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GINEVRA, 09 NOV - L'Organizzazione mondiale della sanità lancia l'allarme siringhe: nel 2022 potrebbero mancarne da uno a due miliardi, se la loro produzione non terrà il passo con le dosi dei vaccini contro il Covid. "Segnaliamo la reale preoccupazione che potremmo avere una carenza di siringhe, che a sua volta porterebbe a seri problemi, a partire dal rallentamento degli sforzi di vaccinazione", ha detto ai giornalisti Lisa Hedman, consulente dell'Oms per l'assistenza sanitaria, stimando una carenza di siringhe "da uno a due miliardi" ed invitando i Paesi ad aumentare la propria capacità produttiva. Più di 7,25 miliardi di dosi di vaccino sono state somministrate in tutto il mondo, quasi il doppio del numero di vaccinazioni abituali effettuate ogni anno, con il conseguente aumento del fabbisogno di siringhe. Se non si risolve questo problema potrebbe esserci un impatto sulla salute pubblica "nei prossimi anni", con il rischio di dover riutilizzare siringhe e aghi, che invece dovrebbero essere monouso, ha avvertito il funzionario. (ANSA).