Covid: Asl Bari chiama medici pensionati e giovani laureati

(ANSA) - BARI, 09 NOV - L'Asl Bari, per potenziare i pronto soccorso, velocizzare la campagna vaccinale rispetto alla terza dose e per le attività di contact tracing, ha indetto un avviso online per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a medici in pensione e a giovani medici laureati, abilitati ed iscritti agli ordini professionali. "L'avviso - spiega l'Asl - risponde alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19, stante la necessità di garantire la prosecuzione della campagna vaccinale e delle altre attività del dipartimento di Prevenzione, sorveglianza, tamponi, e la urgente ed inderogabile continuità assistenziale presso le unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri". Il bando chiuderà il 14 novembre alle 23.59. (ANSA).