Covid: New York, pacchetto da 450 mln aiuti per turismo

(ANSA) - NEW YORK, 09 NOV - La governatrice di New York Kathy Hochul ha annunciato un pacchetto da 450 milioni di dollari di aiuti finanziari all'industria dell'ospitalità e del turismo dello stato, gravemente colpita dalla pandemia di covid. Si tratta di sovvenzioni e pagamenti diretti a coloro che ancora risentono delle conseguenze economiche del virus. Deciso in coincidenza della riapertura delle frontiere Usa, il pacchetto fornirà 100 milioni di dollari in pagamenti una tantum per sostenere i lavoratori del turismo più colpiti, altri 100 milioni in sovvenzioni per incoraggiare i datori di lavoro del settore a riassumere il personale, 25 milioni per attirare eventi in centri congressi e alberghi. Ulteriori 25 milioni di dollari saranno poi dedicati ad iniziative di marketing globale e nazionale. "La nostra industria del turismo rappresenta l'essenza di ciò che distingue New York - ha spiegato Hochul - Lo stato non può riprendersi da questa pandemia a meno che la non lo faccia questa industria e i suoi lavoratori". "Il nostro pacchetto non solo aiuta i lavoratori del settore a rimettersi in piedi, ma aiuterà anche le piccole imprese e i locali a riaprire le loro porte - ha proseguito - Il messaggio al mondo è chiaro: New York sta tornando e vi aspettiamo a braccia aperte". (ANSA).