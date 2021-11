Francia: 3 fermi per l'aggressione ai poliziotti a Cannes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 09 NOV - Fermate in Francia tre persone vicine all'uomo che ieri ha aggredito una pattuglia della polizia dinanzi al commissariato di Cannes: è quanto riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate dalla France Presse. Ieri mattina, un cittadino algerino di 37 anni ha colpito a colpi di coltello due di quattro poliziotti che erano a bordo di una volante. Gli agenti non sono rimasti feriti, anche grazie al loro giubbotto antiproiettile. Un'inchiesta per tentato omicidio è stata aperta dalla procura di Grasse. (ANSA).