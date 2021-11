Francia: torna obbligo mascherina in tutte le elementari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 10 NOV - Indossare la mascherina sarà di nuovo obbligatorio in tutte le scuole elementari in Francia a partire da lunedì prossimo, ha annunciato in serata il ministero dell'Educazione dopo il discorso in tv del presidente Emmanuel Macron. "A partire da lunedì prossimo - ha fatto sapere il ministero - tutti i dipartimenti passano al livello 2 del protocollo sanitario", in cui si prevede che "tutti gli allievi indossino nuovamente la mascherina". Al rientro dalle vacanze scolastiche di Ognissanti, ieri, la mascherina era già tornata obbligatoria per le scuole elementari di 61 dipartimenti su un totale di 101. (ANSA).