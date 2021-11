In campo anche un drone per cattura cervo nel Parco di Monza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MONZA, 09 NOV - Proseguono, senza sosta, da parte del Consorzio della Villa Reale di Monza, le operazioni per individuare il cervo che, da più di una settimana, vaga nel parco brianzolo. Da stanotte sarà in campo anche un drone con telecamere termiche, in dotazione al comando dei Vigili del Fuoco, che si aggiungerà così alla task force creata appositamente per catturare l'animale. Nel pomeriggio di ieri, nel frattempo, si è svolta una riunione tecnica a cui hanno partecipato Regione Lombardia, il Dipartimento Veterinario dell'Ats Monza e Brianza e la Polizia Provinciale di Monza e Brianza, nella quale si è deciso di dislocare, in alcune zone, 10-15 video trappole per ricostruire gli spostamenti del cervo all'interno delle aree del Parco interessate. (ANSA).