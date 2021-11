Sassoli dopo la polmonite, 'ci vediamo presto in Parlamento'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 09 NOV - Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, in un messaggio video su Twitter, annuncia che tornerà presto alla vita politica in presenza dopo la polmonite. "A settembre nel corso della Plenaria del Parlamento europeo sono stato colpito in modo grave da una brutta polmonite da legionella, ho avuto febbre altissima, sono stato ricoverato all'ospedale di Strasburgo, poi sono rientrato in Italia per la convalescenza - ha spiegato -. Ma purtroppo ho subito una ricaduta e questo episodio ha spinto i medici a consigliarmi una serie di analisi e di accertamenti ed è quello che sto facendo. I medici adesso stanno lavorando per consentirmi di tornare al più presto ai miei impegni". Sassoli ha poi ringraziato "i medici per la loro competenza ed attenzione, ma anche tutti i colleghi parlamentari di ogni colore politico per la vostra vicinanza e i cittadini che mi manifestate affetto e la solidarietà. Vi saluto tutti in attesa di poterci riabbracciare presto in parlamento". (ANSA).