Usa: sondaggio Cnn, 58% americani critica Biden

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il 58% degli americani ritiene che il presidente Joe Biden non presti sufficiente attenzione ai problemi più importanti del Paese e la maggior parte di loro - il 52% - disapprova la sua gestione, mentre per il 48% sta facendo un buon lavoro : è quanto emerge da un nuovo sondaggio condotto per la Cnn dalla società SSRS. Oltre un terzo degli americani definisce l'economia il problema più urgente da affrontare (36%) e il 72% degli intervistati in questo gruppo afferma che Biden non ha dato la priorità alle questioni giuste. Lo riporta sul suo sito la stessa emittente Usa. Allo stesso tempo, solo il 15% afferma di approvare fermamente l'operato di Biden rispetto al 34% dello scorso aprile, un tasso mai sceso al di sotto del 20% durante le presidenze di Barack Obama o Donald Trump. Il 36% disapprova fermamente la gestione di Biden, un livello invariato rispetto alla rilevazione di aprile. Il sondaggio è stato condotto dal primo al quattro novembre, ovvero prima dell'approvazione da parte del Parlamento del maxi piano da oltre mille miliardi di dollari per le infrastrutture proposto dal presidente. (ANSA).